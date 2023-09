https://fr.sputniknews.africa/20230913/le-gouvernement-libyen-debloque-446-millions-de-dollars-pour-reconstruire-les-villes-sinistrees-1062089210.html

Le gouvernement libyen débloque 446 millions de dollars pour reconstruire les villes sinistrées

Le gouvernement libyen débloque 446 millions de dollars pour reconstruire les villes sinistrées

13.09.2023, Sputnik Afrique

Le chef du gouvernement d'unité nationale libyen, Abdulhamid Al-Dbeibah, a annoncé mardi l'allocation de 2 milliards de dinars libyens (environ 446 millions de...

2023-09-13T15:20+0200

Dans une décision émise et rendue publique, Al-Dbeibah a chargé "le Fonds de reconstruction des villes de Benghazi et Derna de reconstruire et de réhabiliter les zones détruites par les torrents et les pluies, dans les municipalités touchées de la région orientale".La décision précise que "deux milliards de dinars libyens (446,4 millions de dollars) ont été alloués à la reconstruction des municipalités touchées et détruites par les inondations".Dimanche, la tempête méditerranéenne Daniel a balayé plusieurs régions de l'est de la Libye, notamment les villes de Benghazi, al-Bayda et al-Marj, en plus de Soussa et Derna.Le bilan des victimes a dépassé les 2.300 morts (selon les secours libyens), en plus de quelque 10.000 disparus.Plus tôt dans la journée de mardi, le chef du Département des routes et des ponts du gouvernement d'unité nationale, Hussein Suwaidan, a déclaré que le réseau routier et de ponts de la ville de Derna "s'est complètement effondré à la suite du passage de la tempête Daniel". Le coût de sa reconstruction s'élève à quelque 300 millions de dinars libyens (67 millions de dollars), selon Suwaidan.

