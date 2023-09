https://fr.sputniknews.africa/20230913/au-moins-dix-personnes-enlevees-par-des-hommes-armes-dans-le-centre-du-nigeria-1062078521.html

Au moins dix personnes enlevées par des hommes armés dans le centre du Nigeria

La police nigériane a lancé une chasse à l'homme pour retrouver au moins dix voyageurs qui ont été récemment enlevés dans deux bus par des hommes armés...

2023-09-13T10:39+0200

nigeria

afrique subsaharienne

Le commissaire à l'électricité, à l'énergie et aux transports dans l'État central de Benue, Omale Omale, a indiqué aux journalistes dans la capitale de l'État, Makurdi, que 28 passagers à destination de Lagos avaient été pris en otage le 10 septembre par des hommes armés à Ajaokuta, dans l'État voisin de Kogi.Les hommes armés ont toutefois relâché 18 personnes indemnes, dont les chauffeurs des bus, à la suite d'une intervention de la police locale et d'un groupe d'autodéfense de la région, a précisé M. Omale.Selon le responsable, les ravisseurs ont pris contact avec les familles des dix victimes restantes et font plusieurs demandes de rançon."Le gouvernement est en contact avec les membres des familles et veillera à ce que les passagers en captivité soient tous libérés sains et saufs", a ajouté M. Omale.

