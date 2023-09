En aidant l’Afrique, la Russie n’a jamais été colonisatrice, à la différence des autres pays. C’est à cause de cela que les relations entre Moscou et les États... 12.09.2023, Sputnik Afrique

En Afrique, personne n’oubliera comment l'Occident a exposé des humains en cage, dit Poutine

En aidant l’Afrique, la Russie n’a jamais été colonisatrice, à la différence des autres pays. C’est à cause de cela que les relations entre Moscou et les États africains sont basées sur le respect et le soutien.