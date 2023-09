https://fr.sputniknews.africa/20230912/atterrissage-durgence-reussi-dun-airbus-a320-dans-un-pre-en-siberie---images-1062046814.html

Atterrissage d'urgence réussi d’un Airbus A320 dans un pré en Sibérie - images

L'avion reliant Sotchi, sur la mer Noire, et Omsk en Sibérie, s'est posé vers 02H44 GMT sur un terrain herbeux à la suite d'un incident technique non-précisé. 12.09.2023, Sputnik Afrique

Un Airbus A320 de la compagnie russe Ouralskie Avialinii a dû effectuer le 12 septembre un atterrissage d'urgence dans un pré en Sibérie à la suite d'un incident technique non-précisé, ont indiqué les autorités russes.Selon le gendarme de la sécurité aérienne russe, Rossaviatsia, l'avion reliant Sotchi, sur la mer Noire, et Omsk en Sibérie, s'est posé vers 02H44 GMT sur un terrain herbeux près du village de Kamenka, dans la région de Novossibirsk."Il n'y a pas de blessés", selon le Comité d'enquête de Russie, qui a ouvert une enquête criminelle pour "violation des règles de sécurité du transport aérien"."Les causes et circonstances de l'incident sont en train d'être établies", a-t-il ajouté.

