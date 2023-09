https://fr.sputniknews.africa/20230909/looping-aerien-il-y-a-110-ans-le-pilote-russe-piotr-nesterov-leffectuait-pour-la-toute-1ere-fois-1061998303.html

Looping aérien: il y a 110 ans, le pilote russe Piotr Nesterov l'effectuait pour la toute 1ère fois

Looping aérien: il y a 110 ans, le pilote russe Piotr Nesterov l'effectuait pour la toute 1ère fois

Il y a 110 ans, jour pour jour, le pilote militaire russe Piotr Nesterov effectuait pour la toute première fois au monde un looping aérien, une figure qui...

Le 9 septembre 1913, à la barre d’un avion français Nieuport IV, Nesterov a atteint 1.000 mètres d’altitude.Après avoir arrêté le moteur, il a commencé à foncer presque verticalement vers le bas.À 600-800 mètres du sol, le pilote a rallumé le moteur et a redressé l’avion nez vers le haut, ensuite dos à la terre, et enfin de nouveau verticalement nez vers le bas.Après avoir fermé la boucle, il a de nouveau éteint le moteur et a effectué un atterrissage normal. La manœuvre n’a pris que 6-8 secondes.

