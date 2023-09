https://fr.sputniknews.africa/20230908/un-secret-sur-les-leopard-livres-a-lukraine-accidentellement-revele-en-allemagne-1061958117.html

Un secret sur les Leopard livrés à l'Ukraine accidentellement révélé en Allemagne

Les chars Leopard 1 sont-ils des cibles vulnérables? S’ils sont mal utilisés, même les nouveaux systèmes peuvent rapidement devenir des déchets.Voici le commentaire de Ralf Thiele, président de la Société politico-militaire allemande, sur la livraison du Leopard 1. L'expert a déclaré dans une interview à la SRF que ces véhicules sont toujours utilisables, malgré un blindage insuffisant et une précision moindre par rapport aux chars plus modernes.À la question de savoir s’il était possible "de dire avec ironie que l’Occident fournit de la ferraille à l’Ukraine", il a répondu par l’affirmative. "Si nous parlons ironiquement, alors oui […]. Nous avons du vieux matériel qui doit être utilisé correctement pour qu'il soit utile. S'il est mal utilisé, le vieux matériel deviendra très rapidement de la ferraille en Ukraine", a-t-il souligné.Thiele a ajouté que s’ils sont mal utilisés, même les équipements modernes deviennent de la ferraille.Le destin du Leopard en UkraineLe Leopard 1 est un char de combat principal produit en Allemagne de 1965 à 1984. Jusqu'au milieu des années 1980, il était en service dans la Bundeswehr, ainsi que dans les armées des Pays-Bas, de Belgique, de Norvège, du Danemark, d'Australie et d'Italie.Fin août, le ministère allemand de la Défense a annoncé la livraison de dix Leopard 1A5 à l'Ukraine. Auparavant, le groupe de défense allemand Rheinmetall avait acheté 50 chars Leopard 1 à la Belgique, dont 30 sont destinés à être transférés à Kiev.Le long des combats sur l'axe de Zaporojié, les forces russes se sont emparées de plusieurs chars allemands Leopard et de blindés américains Bradley. Désormais, ils font office de trophées de guerre de l'armée russe. En outre, plusieurs équipements allemands ont été déjà détruits.

