Mali: attaque suicide contre un camp militaire à Gao

Mali: attaque suicide contre un camp militaire à Gao

Un camp de l'armée malienne a été visé par une attaque suicide à Gao vendredi, au lendemain de deux attaques terroristes qui ont tué au moins 49 civils et 15... 08.09.2023, Sputnik Afrique

Dans un bref message posté sur les réseaux sociaux, l'armée malienne évoque une attaque "complexe" dans la zone aéroportuaire. L'armée n'a pas fourni de bilan de cette attaque, précisant toutefois que la riposte et l'évaluation "étaient en cours". Cette attaque intervient après deux autres revendiquées" par Al Qaïda et ayant visé jeudi un bateau de transport de passagers et une base de l'armée dans le nord du Mali, où un deuil national de trois jours a été décrété à partir de ce vendredi. Depuis 2012, le Mali est en proie à des incursions terroristes et des violences intercommunautaires ayant fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés.

