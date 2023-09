https://fr.sputniknews.africa/20230907/un-ministre-belge-contraint-de-sexpliquer-au-parlement-sur-le-pipigate-1061945653.html

Un ministre belge contraint de s'expliquer au Parlement sur le "pipigate"

Le ministre belge de la Justice a affirmé jeudi au Parlement ne pas avoir vu trois invités à sa fête d'anniversaire uriner sur un fourgon de police devant son... 07.09.2023, Sputnik Afrique

Une enquête pour "outrage" a été ouverte par le parquet de Courtrai (nord-ouest), ville de résidence du ministre où les faits se sont produits dans la nuit du 14 au 15 août, filmés par des caméras de la police. M. Van Quickenborne a assuré avoir fait avancer l'enquête en livrant les noms des suspects qui ont désormais été identifiés et auditionnés. "Je les ai appelés et je les ai insultés", a-t-il soutenu. L'affaire, baptisée "pipigate" par les médias belges, met en difficulté ce responsable libéral flamand, ciblé par des demandes de démission émanant de plusieurs syndicats de police. Dès que l'affaire a éclaté, le 23 août, avec les révélations de plusieurs médias flamands ayant vu les images des trois invités en train de se soulager sur le fourgon, M. Van Quickenborne a assuré ne pas avoir été présent à ce moment-là et ignorer tout de ces agissements. Mais en début de semaine la chaîne publique flamande VRT a mis en doute sa version, sur la base d'autres images auxquelles elle a eu accès. Le ministre a alors décidé de montrer à une autre chaîne ses propres images --provenant de caméras fixées sur son habitation-- où on le voit visiblement éméché en train de raccompagner son dernier invité sur le pas de la porte à 04h00 du matin. Sur ces images, qu'il a lui-même choisi de montrer aussi au Parlement jeudi, on voit le ministre s'incliner en arrière comme pour mimer le geste de quelqu'un qui urine, au côté de son ami qui semble hilare. M. Van Quickenborne a assuré ne pas se souvenir de la signification de ce geste et qu'on ne pouvait en déduire aucun lien avec les agissements des trois suspects. "Je joue de la guitare sèche, c'est peut-être un mouvement de guitare". Il a aussi affirmé que son dernier invité, un de ses meilleurs amis, n'avait "rien à voir avec les incidents" qui ont marqué la fête de ses 50 ans.

