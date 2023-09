https://fr.sputniknews.africa/20230907/est-il-judicieux-pour-les-africains-de-continuer-a-esperer-que-lonu-fasse-quelque-chose-pour-eux-1061941198.html

Est-il judicieux pour les Africains de continuer à espérer que l’Onu fasse quelque chose pour eux?

Est-il judicieux pour les Africains de continuer à espérer que l’Onu fasse quelque chose pour eux?

Dans cette nouvelle édition de L’Afrique en marche, le géopolitologue malien, Adama Diabaté, estime que le Forum africain des entreprises et des droits de... 07.09.2023, Sputnik Afrique

Est-il judicieux pour les Africains de continuer à espérer que l’Onu fasse quelque chose pour eux? Dans cette nouvelle édition de L’Afrique en marche, le géopolitologue malien, Adama Diabaté, estime que le Forum africain des entreprises et des droits de l'homme 2023, organisé en Éthiopie, a été «un autre sommet vain aux échecs mille fois répétés». Il est temps qu’on arrête «de se moquer de l’intelligence des Africains et de les infantiliser».

"Le Forum africain des entreprises et des droits de l'homme 2023 qui s’est tenu les 6 et 7 septembre à Addis-Abeba, en Éthiopie, n’a été qu’une formalité, tout comme les précédents, sans résultats palpables à même de changer les conditions de vie des populations africaines", affirme à Radio Sputnik Afrique le géopolitologue malien Adama Diabaté. Selon lui, ces forums organisés par les Nations unies "sont une manière, déguisée, de continuer à maintenir les Africains dans les conditions de dépendance aux puissances occidentales, qui ont toujours été et sont encore la tâche principale de l’Onu et de toutes les autres institutions ou associations qui lui sont affiliées".Enfin, Adama Diabaté estime que ces institutions internationales ainsi que les dirigeants africains qui leur sont acquis "cessent de se moquer de l’intelligence des Africains et de les infantiliser et qu’ils arrêtent de leur faire perdre leur temps. Le contexte géopolitique régional et international est dans une dynamique de bouleversement global qui ouvre des espaces énormes pour la coopération Sud-Sud avec des partenaires beaucoup plus sérieux et fiables, soucieux d’offrir aux Africains les moyens de changer leur quotidien".Écoutez cet entretien en entier dans la nouvelle émission de L'Afrique en marche!► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox – Afripods – Podcast Addict► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

