Comment Elon Musk aurait empêché l'armée ukrainienne d'attaquer la Crimée

Comment Elon Musk aurait empêché l'armée ukrainienne d'attaquer la Crimée

De peur de provoquer une puissante riposte russe, Elon Musk a déconnecté des services Starlink les drones maritimes ukrainiens qui devaient frapper des navires russes en Crimée, selon le biographe du milliardaire.

En 2022, le patron de SpaceX et Tesla a coupé aux forces armées ukrainiennes l’accès aux communications par satellite Starlink en vue de les empêcher d’attaquer la Crimée, assure l'auteur de la nouvelle biographie du milliardaire, Walter Isaacson, cité par CNN. Selon lui, les drones sous-marins ukrainiens se trouvaient déjà à proximité des navires russes lorsque la connexion Starlink a été perdue. Les engins ont fini leurs course sur le bord de la mer sans infliger de dégât aux cibles assignées.Le biographe indique qu'Elon Musk craignait que la Russie n’ait recours à ses armes nucléaires en réponse à l’attaque. Ils explique ces craintes par des conversations du milliardaire avec de hauts responsables russes.Starlink et les forces ukrainiennesEn juin dernier, l’entreprise SpaceX s’est mise d’accord avec le Pentagone pour prêter ses satellites à l’Ukraine avec pour but d’assurer le fonctionnement durable de son réseau de télécommunication, y compris l’infrastructure militaire. Auparavant, Elon Musk avait déclaré qu'il ne pouvait pas se permettre de financer indéfiniment Starlink en Ukraine.Un soldat volontaire russe a expliqué à Sputnik comment les Ukrainiens perfectionnaient l'utilisation de drones en bénéficiant des services de la société Starlink.

