La Côte d’Ivoire accueille un Salon sur le gaz de pétrole liquéfié

La Côte d’Ivoire accueille un Salon sur le gaz de pétrole liquéfié

La quatrième édition du Salon sur le gaz de pétrole liquéfié intitulée "West Africa LPG Expo" se tiendra les 7 et 8 septembre à Abidjan autour du thème... 05.09.2023

Ce Salon va dévoiler une vaste exposition de sociétés de LPG (gaz de pétrole liquéfié) de premier plan qui présenteront leurs derniers produits et services, ont déclaré les organisateurs.Des solutions innovantes et des informations précieuses sur les dernières avancées de l’industrie seront également au rendez-vous, ont-ils indiqué lors d’une conférence de presse.Plus de 60 marques internationales et plus de 1000 délégués internationaux sont attendus à cette quatrième édition de "West Africa LPG Expo".Des professionnels, investisseurs, représentants des gouvernements et leaders d’opinion vont converger pour forger des alliances, établir des normes de l’industrie et stimuler une croissance économique solide.La troisième édition du Salon sur le gaz de pétrole liquéfié s’est tenue en octobre 2023 au Ghana, rappelle-t-on.

