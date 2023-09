https://fr.sputniknews.africa/20230905/inauguration-a-lagos-dun-train-urbain-pour-reduire-les-embouteillages-1061873885.html

Inauguration à Lagos d'un train urbain pour réduire les embouteillages

Inauguration à Lagos d'un train urbain pour réduire les embouteillages

Les habitants de Lagos ont pu emprunter le 4 septembre le nouveau train qui traverse la mégapole nigériane, destiné à gagner du temps et à réduire un tant soit... 05.09.2023, Sputnik Afrique

Le premier tronçon de 13 kilomètres de la "Ligne Bleue", ouvert lundi, a mené ses passagers de Marina, centre-ville au bord de l'océan Atlantique, jusqu'à la zone Mile 2 sur le continent, en 15 minutes et cinq gares.Le trajet complet coûte 750 nairas (environ 1 dollar), soit plus que les bus actuellement utilisés, mais permet un gain de temps considérable.Lagos est la plus grande ville du Nigeria avec plus de 20 millions d'habitants, et sa croissance démographique pourrait en faire la plus peuplée du monde d'ici 2100, selon des estimations.Les transports de masse, avec davantage de trains, de bus en voies dédiées et de ferries, y sont donc considérés comme essentiels à l'avenir pour désengorger une mégapole répartie entre le continent, des îles et des lagons.Dans un mois, le tronçon ouvert lundi devrait transporter, en plus de 70 voyages de trains électriques par jour, entre 150.000 et 175.000 passagers.Après l'achèvement du deuxième tronçon (Mile 2-Okokomaiko, 14 km), il est prévu que la ligne transporte quelque 500.000 personnes quotidiennement.

