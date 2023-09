Avion de combat et d’entraînement Iak-130

© Sputnik Avion de combat et d'entraînement Iak--130 © Sputnik

La Russie entend adapter l’avion-école Iak-130 pour des missions spéciales. Cette infographie de Sputnik présente les caractéristiques de cet appareil, qu'a acquis entre autres l’Algérie, et qui sert à former les pilotes d’avions de 4e et 5e génération, mais peut aussi effectuer des missions comme n'importe quel avion d’attaque au sol.