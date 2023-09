https://fr.sputniknews.africa/20230904/le-scandale-lady-r-vers-la-fin-de-la-domination-des-usa-pour-un-chercheur-sud-africain-1061873067.html

Le scandale Lady R: vers la fin de la domination des USA, pour un chercheur sud-africain

Une enquête indépendante a mis fin aux allégations d’un ambassadeur US qui avait accusé Pretoria d’avoir chargé des armes à bord d’un cargo russe. Un chercheur... 04.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-04T23:04+0200

2023-09-04T23:04+0200

2023-09-04T23:13+0200

Les États-Unis pourraient choisir d'être "un partenaire dans un monde multipolaire" ou continuer à lutter pour une position hégémonique, qui ne durera pas longtemps. Les résultats de l’enquête menée par l’Afrique du Sud en réaction aux accusations gratuites de l’ambassadeur américain sur le cargo Lady R montrent que Washington préfère des manipulations et cela annonce leur perte d’influence, a déclaré à Sputnik Afrique Oscar van Heerden, chercheur principal au Centre pour la diplomatie et le leadership africains de l’Université de Johannesburg.Selon lui, si les États-Unis préfèrent se battre pour montrer qu’ils sont le tyran du monde, cette position sera de courte durée et seront rapidement chassés de ce perchoir.Affaire Lady RLe Président sud-africain Cyril Ramaphosa est revenu le 3 septembre sur les résultats d’une enquête indépendante menée sur sa décision en 2023 suite aux allégations de l’ambassadeur américain Reuben Rigety. Ce dernier avait affirmé en mai que des armes auraient été chargées à bord du navire russe Lady R en décembre 2022 à la base navale sud-africaine de Simonstown. M.Ramaphosa a indiqué que la Commission indépendante n’avait détecté "aucune preuve" à l’appui de ces accusations.Selon lui, les enquêteurs n’avaient pas non plus trouvé de preuve permettant d’affirmer que ce navire transportait des armes d'Afrique du Sud à destination de la Russie. L’enquête a établi que le cargo accosté à Simonstown devait "livrer des équipements commandés pour la Force de défense nationale sud-africaine en 2018 par Armscor, la société d’approvisionnement en armes du pays".Dans le même temps, le Président a déploré que d’aucuns avaient profité des accusations de Washington pour mettre en doute la position de l’Afrique du Sud à l’égard du conflit en Ukraine. Cela a porté préjudice à l’économie sud-africaine, a-t-il noté.Le non-alignement dans le conflit en UkrainePour M.van Heerden, de nombreux pays, y compris l'Afrique du Sud, qui souscrivent toujours au principe de non-alignement. Ils ont tiré les leçons de la guerre froide qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, à savoir que lorsque de trop gros éléphants se battent, ce sont les petits, l'herbe, qui endurent la douleur, rassure-t-il.Le chercheur sud-africain trouve que la Russie combat l'ensemble de l'Otan sous la directive de la Maison blanche, qui veut donc que tout le monde condamne la Russie et la guerre en Ukraine et est prêts à tout mettre en œuvre pour exercer la pression nécessaire sur certains pays, dont l'Afrique du Sud. Risque de guerre nucléaireM.van Heerden a terminé son propos auprès de Sputnik sur le risque de guerre nucléaire qui pèse sur le monde. Selon lui le responsable ne saura personne d’autre que les États-Unis.

2023

