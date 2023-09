Incendie à Johannesburg: le Parlement va ouvrir une enquête

"Les présidents du Parlement, la présidente de l'Assemblée nationale Nosiviwe Mapisa-Nqakula et le président du Conseil national des provinces Amos Masondo, se sont engagés en faveur d'une intervention parlementaire en réponse à l'incendie tragique de Johannesburg, qui a fait de nombreux morts et blessés et entraîné le déplacement de plus de 300 personnes", indique un communiqué publié le 3 septembre au Cap par le Parlement sud-africain.