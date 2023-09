https://fr.sputniknews.africa/20230903/lequipe-de-basket-de-ce-pays-africain-se-qualifie-pour-la-premiere-fois-aux-jo-1061840143.html

L’équipe de basket de ce pays africain se qualifie pour la première fois aux JO

L’équipe de basket de ce pays africain se qualifie pour la première fois aux JO

L’équipe masculine sud-soudanaise de basket participera aux Jeux olympiques 2024 de Paris grâce à sa prestigieuse victoire contre l’Angola, selon la Fédération... 03.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-03T22:31+0200

2023-09-03T22:31+0200

2023-09-03T22:31+0200

afrique subsaharienne

soudan du sud

basketball

jo 2024

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/02/1061811060_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_adac524b870d10199199cf0af01ab027.jpg

Le Soudan du Sud a décroché le seul billet direct pour le tournoi masculin de basketball des Jeux Olympiques de Paris attribué à la zone Afrique, a annoncé la Fédération internationale de basketball (FIBA).L’équipe sud-soudanaise se rendra aux Jeux Olympiques après avoir dominé l’Angola ce 2 septembre à Manille, aux Philippines, sur le score de 101 à 78, dans le cadre de la Coupe du Monde FIBA 2023, précise la Fédération.Ému jusqu’aux larmes, le sélectionneur américain du Soudan du Sud, Royal Ivey, a rendu honneur à ses joueurs pour le dur travail abattu qui a mené à cette première, note Africanews.Grain de bonheur pour le paysLes "Étoiles brillantes" comme on les appelle qui participaient également à leur premier Mondial, ont le meilleur bilan des cinq équipes africaines. Selon Africanews, cet exploit ne laisse pas indifférent les concernés, qui à travers cette victoire entendent porter un message positif.Les autres qualifiés pour les JOPour la zone Asie, c’est le Japon qui a décroché le billet direct pour les JO après sa victoire contre le Cap-Vert à domicile à Okinawa avec un score de (80-71).L'Australie et la France en tant que pays organisateur étaient déjà qualifiées.Il ne reste que quatre places disponibles pour les Jeux Olympiques qui seront attribuées aux deux pays les mieux classés des zones Europe et Amériques, a conclu Africanews.La Coupe du Monde FIBA 2023 se déroule du 25 août au 10 septembre aux Philippines, au Japon et en Indonésie. 32 équipes participantes y prennent part.

afrique subsaharienne

soudan du sud

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, soudan du sud, basketball, jo 2024