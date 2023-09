https://fr.sputniknews.africa/20230903/deux-mosquees-attaquees-au-nigeria-des-morts-1061837002.html

Deux mosquées attaquées au Nigeria, des morts

Des attaques contre deux mosquées dans le nord du Nigeria ont fait au moins neuf morts, selon la police.

Au moins neuf personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées le 1er septembre, vers 20h00, lors d’attaques d’hommes armés contre deux mosquées à Saya-Saya et Tashar Dauda, dans le nord du Nigeria, a annoncé le journal nigérian The Premium Times.Selon Mansir Hassan, porte-parole de la police cité par l’agence de presse nigériane NAN, les bandits se sont également déplacés vers une autre mosquée à Tashar Dauda, également dans la zone du gouvernement local d'Ikara.Les blessés ont été hospitalisés, toujours selon Mansir Hassan. Les services de sécurité mènent une opération dans la région pour retrouver les criminels et rétablir l’ordre, a noté le porte-parole. Le commissaire de police, Musa Garba, a appelé les citoyens à signaler toute activité suspecte aux autorités pour prendre des mesures proactives, selon lui.Un chef de la milice parmi les victimesSelon Malam Abdulrahman Yusuf, chef de la communauté cité par le journal Daily Star, les bandits visaient le chef de la milice de Saya-Saya. Celui-ci figure parmi les victimes tuées à l'intérieur de la mosquée.Le gouverneur de l'État de Kaduna, Uba Sani, a ordonné une enquête approfondie et d'appréhender les auteurs de l’attaque, relate la chaîne de télévision TVC News Nigeria. Le gouverneur s'est déclaré déterminé à utiliser tous les moyens légaux pour traduire les criminels en justice afin de garantir la paix et la stabilité dans l'État.

