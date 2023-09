https://fr.sputniknews.africa/20230902/le-milliardaire-egyptien-mohamed-al-fayed-est-mort-1061800790.html

Le milliardaire égyptien Mohamed Al-Fayed est mort

Le milliardaire égyptien Mohamed Al-Fayed est mort

Il "est décédé paisiblement de vieillesse le mercredi 30 août 2023", a déclaré sa famille dans un communiqué. 02.09.2023, Sputnik Afrique

L'homme d'affaires égyptien Mohamed Al-Fayed est décédé à l'âge de 94 ans, a annoncé sa famille le 1er septembre dans un communiqué."Mme Mohamed Al Fayed, ses enfants et ses petits-enfants souhaitent confirmer que son époux bien-aimé, leur père et leur grand-père, Mohamed, est décédé paisiblement de vieillesse le mercredi 30 août 2023", a indiqué sa famille dans un communiqué publié par le club de foot de Fulham FC, ancienne propriété de l'homme d'affaires."Il a connu une retraite longue et épanouie entouré de ses proches. La famille a demandé que leur vie privée soit respectée pour le moment", a ajouté la famille.Mohamed Al-Fayed est décédé la veille de l'anniversaire de la mort de son fils Dodi avec la princesse Diana dans un accident de voiture à Paris, le 31 août 1997.Après la mort du couple, qui avait provoqué la sidération dans le monde en raison de l'immense popularité de Diana, Mohamed Al-Fayed avait affirmé à plusieurs reprises qu'ils avaient été assassinés dans le cadre d'un complot de l'establishment britannique.Mohamed Al-Fayed, né le 27 janvier 1929 dans une banlieue modeste d'Alexandrie, a passé une grande partie de sa vie en Grande-Bretagne. Il y est arrivé au début des années 60, était devenu propriétaire du célèbre magasin londonien Harrods en 1985. Il avait également acheté l'hôtel Ritz à Paris. Il a été le propriétaire du club de foot de Fulham FC entre 1997 et 2013.

