https://fr.sputniknews.africa/20230902/elon-musk-condamne-biden-par-un-seul-mot-1061822154.html

Elon Musk condamne Biden par un seul mot

Elon Musk condamne Biden par un seul mot

En un seul mot, le patron de Tesla et Space X a condamné la politique du Président Joe Biden sur son réseau social X (ex-Twitter). C’était une réaction à un... 02.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-02T22:44+0200

2023-09-02T22:44+0200

2023-09-02T22:44+0200

international

elon musk

joe biden

twitter

états-unis

donald trump

présidentielle américaine 2024

légitimité

démocratie

hunter biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104327/93/1043279327_0:44:3073:1772_1920x0_80_0_0_9519cfc8a3beec1b47bf7feffc12a326.jpg

"Vrai", a déclaré le milliardaire américain d’origine sud-africaine Elon Musk, commentant un post de l’écrivain américain Michael Shellenberger sur le réseau social X (anciennement Twitter) selon lequel le Président Joe Biden "détruit la légitimité du système démocratique" des États-Unis.Selon l’écrivain, la base du système juridique des États-Unis, "l’égalité devant la loi", "est gravement menacée" aujourd’hui.Affaire Hunter BidenEn octobre 2020, le New York Post avait publié des courriels adressés à Hunter Biden. Selon ces documents, à l’époque où Joe Biden était vice-Président, son fils Hunter l’a présenté à ses employeurs de la société ukrainienne Burisma.Le prédécesseur de Joe Biden à la Maison-Blanche, Donald Trump, affirmait que le fils de Biden avait reçu des millions de dollars pour son travail de lobbying visant à "vendre" l'accès à son père. La correspondance aurait été retrouvée sur l'ordinateur portable de Hunter Biden au Delaware.Affaire Donald TrumpAuparavant, un grand jury de Géorgie avait inculpé Donald Trump et un groupe de personnes qui lui était associé, des tentatives d'influencer le résultat de la présidentielle 2020 dans cet État. L'un des chefs a imputé à l'ancien Président américain était la violation de la loi sur les organisations criminelles (appelée loi RICO), passible d’une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison et une amende de 250.000 dollars.Donald Trump, qui compte se présenter à la présidentielle 2024, clame son innocence et considère les poursuites actuelles comme une tentative de faire dérailler sa campagne électorale.La loi américaine n’interdit pas aux personnes inculpées de se présenter aux élections présidentielles.

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, elon musk, joe biden, twitter, états-unis, donald trump, présidentielle américaine 2024, légitimité, démocratie, hunter biden