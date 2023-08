https://fr.sputniknews.africa/20230831/oui-il-y-a-du-soufre-sur-la-lune-et-pas-uniquement-confirme-le-robot-spatial-indien-1061776061.html

Oui, il y a du soufre sur la Lune et pas uniquement, confirme le robot spatial indien

Après une expérience, le rover indien Pragyan a confirmé la présence de soufre sur la Lune. Outre cet élément, tout un éventail d’autres ont été découverts sur... 31.08.2023, Sputnik Afrique

Le rover lunaire indien Pragyan continue de surprendre avec les nouvelles données qu’il envoie depuis la Lune. Après avoir effectué des échantillons de la composition de la surface lunaire près du pôle Sud, l’appareil y a découvert du soufre et divers métaux, a indiqué l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO).Les mesures ont été effectuées par l'instrument LIBS (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy) dont est équipé le robot.Les recherches se poursuiventL’agence spatiale indienne a déclaré que la présence de soufre dans la région avait été confirmée "sans ambiguïté", ce qui n’était pas possible avec les instruments à bord d’orbiteurs tels que Chandrayaan-1, Chandrayaan-2 et leurs concurrents américains.L’ISRO a d’ailleurs souligné que la recherche d'hydrogène (H) était aussi en cours.Qui plus est, les scientifiques scrutent également les données afin de détecter des signes d’eau gelée. Laquelle pourrait aider les astronautes lors de futures missions spatiales comme source potentielle d’eau potable ou pour fabriquer du carburant pour fusée.

