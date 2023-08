https://fr.sputniknews.africa/20230830/les-exportations-de-nickel-russe-vers-ce-pays-des-brics-battent-le-record-de-2005-1061728660.html

Les exportations de nickel russe vers ce pays des BRICS battent le record de 2005

La Russie est devenue le fournisseur principal de nickel au Brésil. En juillet, le pays latino-américain en a acheté pour 11,1 millions de dollars, un maximum...

Au mois de juillet, le Brésil a multiplié par 2,2 ses achats de nickel à la Russie par rapport au mois précédent, soit 11, millions de dollars, selon les données du service brésilien des statistiques analysées par Sputnik.Il s’agit d’un maximum depuis mai 2005, les importations russes de nickel s’étant élevées à 1,15 million de dollars.En chiffres absolus, les importations brésiliennes de nickel russe ont augmenté de 130% jusqu’à 435,9 tonnes, ce qui est la plus grande livraison depuis juillet 2019.En juillet, la Russie a été la source principale de nickel pour le Brésil. Elle était suivie par la Norvège (10,4 millions de dollars) et les États-Unis (7,3 millions de dollars). L’Allemagne (4,7 millions de dollars) et l’Afrique du Sud (3 millions) font partie du top 5.La Russie troisième en sept moisEn ce qui concerne les importations brésiliennes de janvier à juillet, les États-Unis tiennent le haut du pavé avec des livraisons pour 48,3 millions de dollars contre 36,9 millions en 2022.Les États-Unis ont ainsi détrôné la Norvège (44,7 millions de dollars contre 61,7 millions un an plus tôt).La Russie arrive en troisième position après avoir augmenté ses livraisons de 150% jusqu’à 28,8 millions de dollars. Il y a un an elle se trouvait à la sixième position.Cette hausse des importations de nickel russe s’inscrit dans les intentions du gouvernement brésilien énoncées par le ministre des Affaires étrangères Mauro Vieira dans un entretien à Sputnik en juillet."Il est nécessaire d’obtenir des progrès dans les relations commerciales qui possèdent un grand potentiel de croissance. En 2022, nous avons battu un nouveau record dans nos échanges commerciaux en nous rapprochant de 10 milliards de dollars. Mais nous pouvons augmenter davantage", a-t-il signalé.

