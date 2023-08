https://fr.sputniknews.africa/20230830/le-top-10-des-pays-africains-ayant-le-pib-par-habitant-le-plus-eleve-1061738679.html

Le top 10 des pays africains ayant le PIB par habitant le plus élevé

En Afrique, continent qui regorge de ressources, les chiffres du produit intérieur brut (PIB) par habitant varient beaucoup d'un pays à l'autre, constate le média Business Insider Africa en citant les données de TradingEconomics, une plateforme de données qui offre à ses clients des informations sur 196 pays.D’un côté, des États comme les Seychelles et l'île Maurice affichent des chiffres relativement élevés de PIB par habitant, grâce aux secteurs florissants du tourisme et des services. D’un autre côté, plusieurs pays d’Afrique subsaharienne, comme le Tchad et la République centrafricaine, ont un faible PIB par habitant, en raison notamment d’instabilité politique, de manque d’infrastructures et d'accès limité à l’éducation et aux soins de santé.Ainsi, la liste des 10 pays avec le plus important PIB par habitant est la suivante:En revanche, le Burundi, la République centrafricaine et le Congo se placent en bas de la liste.Ce qu'est le PIB per capitaLe PIB par habitant est un calcul qui divise la production économique totale d'un pays par sa population. Le chiffre qui en résulte offre une approximation de la production économique moyenne par individu. Cette mesure permet une évaluation plus complète de la performance économique au-delà du PIB global, car elle tient compte de la taille de la population.La plateforme TradingEconomics prend en compte des données historiques et des prévisions pour plus de 20 millions d'indicateurs économiques, des taux de change, des indices boursiers, des rendements des obligations d'État et des prix des matières premières.

