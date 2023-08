https://fr.sputniknews.africa/20230829/nouvelle-mission-militaire-de-lue-pour-lafrique-un-vieux-logiciel-totalement-grippe-et-viruse-1061722614.html

Nouvelle mission militaire de l'UE pour l'Afrique? "Un vieux logiciel totalement grippé et virusé"

Nouvelle mission militaire de l'UE pour l'Afrique? "Un vieux logiciel totalement grippé et virusé"

Les pays africains n'ont pas besoin d'un parrain militaire et ne veut pas de sécurité supervsée, a déclaré à Sputnik Afrique Lianhoué Imhotep Bayala, acteur de... 29.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-29T20:18+0200

2023-08-29T20:18+0200

2023-08-29T20:18+0200

afrique de l'ouest

union européenne (ue)

france

présence militaire

colonialisme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/02/11/1055195814_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2ae5816a8df1cf3f7ce33d91dccb0c24.jpg

Le journal allemand Welt am Sonntag vient de rapporter que l'Union européenne avait l'intention de déployer prochainement une nouvelle mission militaire de l'UE en Afrique de l'Ouest. Contacté par Sputnik Afrique, l'analyste politique burkinabè Lianhoué Imhotep Bayala juge que cette initiative témogne du fait "que le bloc occidental ne tire pas leçons de ses propres erreurs et de ses propres limites en Afrique".Evoquant une tentative "de pérenniser un ordre colonial ancien, vomi et rejeté par les populations africaines", l'interlocuteur de l'agence estime qu'elle "fait écho" à la conférence d'Accra sur la sécurité sous-régionale qui était selon lui "une sorte de boulevard pour l'UE, le bloc occidental, de se repositionner militairement en Afrique".Le refus qui va se propagerIl dénonce ainsi "la cosmétique qu'on vend aux populations" et souligne qu'"il faut être dupe pour croire à la bonne foi de l'Union européenne".Lianhoué Imhotep Bayala est persuadé que ce même sort de refus "va de plus en plus se propager partout où la France et où l'Union européenne tentera de continuer à développer des forces d'oppression militaire dont le but est de superviser et de mettre sous coupe réglée les nations africaines".Le politologue invite les populations africaines à nouer des partenariats "comme ceux qu'on a avec la Turquie, avec la Russie, avec l'Iran, avec la Corée du Nord, qui participent dans la formation et la maîtrise de certaines technologies de guerre non disponibles pour le moment en Afrique.

afrique de l'ouest

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique de l'ouest, union européenne (ue), france, présence militaire, colonialisme