Expansion des BRICS: les nouveaux membres sont des pays clés pour la dédollarisation, juge un expert

"La voix des pays africains se fera plus entendre. Mais ça, c'était déjà un peu le cas. Je pense que la clé [...] c'est de faire en sorte que les pays africains puissent choisir leur destin et certainement sortir du franc CFA et de la domination du dollar et profiter de la manne de leurs ressources. Quand on regarde une carte des ressources primaires qui sont en Afrique on se dit : 'Mais c'est pas possible que ce continent ne soit pas extraordinairement riche! Il a tout pour réussir. Il a une grosse démographie, beaucoup de richesses et plein de pays qui sont prêts à véritablement l'aider et investir", rappelle-t-il.