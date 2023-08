https://fr.sputniknews.africa/20230828/cinq-enfants-meurent-dans-lincendie-dun-campement-informel-a-pretoria-1061676711.html

Cinq enfants meurent dans l'incendie d'un campement informel à Pretoria

Cinq enfants meurent dans l'incendie d'un campement informel à Pretoria

Au moins cinq enfants ont trouvé la mort, le 27 août, dans l'incendie d'une cabane dans le quartier informel d'Itireleng, à Pretoria, ont révélé les services... 28.08.2023, Sputnik Afrique

"Il semblerait que l'incendie se soit déclaré dans le quartier informel près de Laudium. Six cabanes avaient également été ravagées par le feu", a déclaré le porte-parole des services d'urgence, Charles Mabaso, aux médias.Il a expliqué que les pompiers sont arrivés sur les lieux et ont découvert plusieurs cabanes en proie aux flammes, précisant que cinq restes d'enfants brûlés au point de devenir méconnaissables ont été découverts dans les ruines des cabanes après l'extinction de l'incendie.Il a indiqué que les circonstances entourant l'origine de l’incendie font toujours l’objet d’une enquête.Les incendies dans les bidonvilles et les townships sont fréquents en Afrique du Sud.Début août, quatre personnes ont été tuées dans des incendies de cabanes qui se sont déclarés dans deux quartiers à l’ouest de Johannesburg, selon les services de secours sud-africains. Six membres d’une même famille, dont trois enfants, ont été également tués dans un incendie qui s’est déclaré dans une habitation à l’est de la ville du Cap (1467 km de Pretoria).En juillet dernier, un incendie déclaré dans la ville de Durban, à l’est du pays, a détruit plus de 1000 habitations et causé des dégâts matériels considérables. Durant les cinq dernières années, le pays a enregistré une moyenne de dix incendies de cabanes par jour.

