Au moins 109 civils tués au Mali par les mines artisanales au cours du premier semestre de 2023

Au moins 109 civils ont été tués et 230 autres blessés dans 108 explosions de mines artisanales au cours des six premiers mois de cette année, a annoncé... 28.08.2023, Sputnik Afrique

''La situation sécuritaire et humanitaire au Mali reste extrêmement fragile et complexe avec 375.539 déplacés enregistrés'' durant les six premiers mois de 2023, indique un rapport semestriel de l'institution.''Les groupes armés ont continué à menacer et intimider les civils en attaquant des villages et posant des engins explosifs sur les routes. Les régions du nord et du centre sont confrontées à des attaques persistantes et à l'enlèvement de civils ainsi que de personnes dépositaires de l'autorité publique'', a fait remarquer la même source. ''1.545 écoles ont été fermées au Mali en raison des attentats et menaces'', affectant ainsi 463.613 enfants et 9.272 enseignants, a-t-elle poursuivi.

