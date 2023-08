https://fr.sputniknews.africa/20230827/mondiaux-dathletisme-la-kenyane-kipyegon-sacree-championne-du-monde-1061658912.html

Mondiaux d'athlétisme: La Kényane Kipyegon sacrée championne du monde

Mondiaux d'athlétisme: La Kényane Kipyegon sacrée championne du monde

En 14 min 53 sec 88, Faith Kipyegon a décroché un 4e titre mondial devant sa grande rivale néerlandaise Sifan Hassan (14:54.11). La Kényane Beatrice Chebet... 27.08.2023, Sputnik Afrique

La Kényane Faith Kipyegon, déjà sacrée sur 1.500 m, a remporté le 5.000 m des Championnats du monde d'athlétisme de Budapest le 26 août devant sa grande rivale néerlandaise Sifan Hassan.En 14 min 53 sec 88, Kipyegon (29 ans) a décroché un 4e titre mondial devant Hassan (14:54.11) et une autre Kényane, Beatrice Chebet (14:54.33).Seul l'Américain Bernard Lagat avait déjà réussi le doublé 1.500/5.000 m en 2007 à Osaka (Japon).Meilleure coureuse de la saison, et sûrement l'une des meilleures de l'histoire avec ses deux titres olympiques (2016 et 2021), Kipyegon réalise une année incroyable.Mardi, elle avait déjà conquis l'or du 1.500 m à Budapest, comme en 2017 et 2022. Elle s'est emparée cette saison des records du monde du 1.500 m (3:49.11 à Florence le 2 juin), du 5.000 m (14:05.20 à Paris le 9 juin) et du mile (environ 1.616 m, 4:07.64 à Monaco le 21 juillet).Samedi, elle a parfaitement accéléré dans les 400 derniers mètres avant de résister à ses rivales dans l'ultime ligne droite.

