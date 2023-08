https://fr.sputniknews.africa/20230825/top-10-des-puissances-militaires-africaines-en-2023-1061634752.html

Top 10 des puissances militaires africaines en 2023

L’Égypte, l’Algérie, l’Afrique du Sud, le Nigeria et l’Éthiopie sont les cinq puissances militaires africaines qui figurent dans le top 50 mondial établi par le site américain Global Forepower (GFP).Les auteurs du classement disent avoir pris en considération plus de 60 facteurs pour déterminer le score PowerIndex, allant de la quantité d’effectifs et d’équipements militaires et de la situation financière aux capacités logistiques et géographiques. L’Égypte est classée force militaire la plus puissante d’Afrique et en 14e position sur le plan international, avec un score de 0,2224. Sa force militaire importante et bien entraînée compte 1,22 million d’hommes. L’Égypte est depuis longtemps un acteur majeur au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, note le site.L’Algérie est la deuxième puissance de feu africaine et se positionne au 26erang sur le plan mondial avec un score de 0,3911. Le pays détient une force militaire de 465.000 hommes.L’Afrique du Sud clôture le podium africain avec un score de 0,4885. Sa force militaire, qui se trouve en 33e position, est constituée de 232.700 hommes.Le Nigeria (score 0,5587 avec une force militaire de 215.000 hommes) et l’Éthiopie (score 0,7979 avec 150.000 hommes) sont respectivement 4e et 5e puissances de feu africaines et 36e et 49e sur le plan mondial.Les autres pays africains du top 10 sont l’Angola (6e en Afrique et 55e mondial), le Maroc (7e en Afrique et 61e mondial), la République démocratique du Congo (RDC) (8e en Afrique et 72e mondial), la Tunisie (9e en Afrique et 73e mondial), et le Soudan (10e en Afrique et 75e mondial).Qui est en tête sur le plan mondial?Selon Global Firepower, les États-Unis possèdent la plus grande puissance de feu en 2023, avec un score de 0,072 avec 1.832.000 militaires au total.La Russie est classée deuxième (score de 0,0714), selon Global Firepower. Son armée est forte de 1.330.000 hommes.La Chine se trouve au troisième rang mondial (0,0722), malgré le plus grand nombre d’effectifs au monde (3.135.000 hommes), selon Global Firepower.

