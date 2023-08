https://fr.sputniknews.africa/20230825/prigojine-craignait-il-pour-sa-securite-avant-le-crash-le-president-bielorusse-sexprime-1061635494.html

Prigojine craignait-il pour sa sécurité avant le crash? Le Président biélorusse s’exprime

Le crash qui a coûté la vie au fondateur du groupe de sécurité privé Wagner a laissé place à plusieurs rumeurs, dont celle qui accuse Moscou d’en être le... 25.08.2023, Sputnik Afrique

alexandre loukachenko

evguéni prigojine

groupe wagner

russie

mort

Evguéni Prigojine, fondateur du groupe paramilitaire Wagner mort le 23 août dans un crash d’avion en Russie, n’a jamais demandé de lui accorder des garanties de sécurité après sa mutinerie avortée de juin, a déclaré ce 25 août le Président biélorusse Alexandre Loukachenko.Fin juin, Alexandre Loukachenko avait initié des négociations avec M.Prigojine pour mettre fin à une mutinerie du groupe Wagner qui avait appelé à renverser le commandement militaire et lancé une marche en direction de Moscou. Après la fin du soulèvement, les soldats de Wagner avaient été transférés en Biélorussie.L’avion abattu par un missile?M.Loukachenko ne croit pas à l’hypothèse selon laquelle l'avion transportant Evguéni Prigojine ait été abattu par un missile. Aucune implication de PoutineSelon le chef d’État biélorusse, il est imaginable que l’ombre du Président russe Vladimir Poutine plane sur cet accident. Pour le dirigeant biélorusse, les autorités russes n'avaient pas besoin d'une tentative d'assassinat contre le fondateur du groupe Wagner car la situation entre les parties s’était calmée et était stable, d’autant plus qu’elles étaient parvenues à des accords.La mort d’Evguéni PrigojineUn avion privé Embraer Legacy reliant Moscou à Saint-Pétersbourg s'est écrasé le 23 août dans la région de Tver, selon le ministère russe des Situations d'urgence.Selon la liste des passagers fournie par l'agence russe de transport aérien Rosaviatsia, le fondateur de Wagner Evguéni Prigojine et son bras droit Dmitri Outkine étaient parmi les passagers. Selon les premières informations, les dix personnes à bord ont toutes succombées dans l’accident.Le 24 août, le Président russe a salué l’apport du groupe Wagner "dans la lutte contre le néonazisme en Ukraine" et a adressé ses condoléances aux proches des victimes.

