Les observateurs de ce pays africain assisteront à la prochaine présidentielle russe

La commission électorale du Zimbabwe a accepté une invitation de Moscou à participer en qualité d’observateur à la prochaine élection présidentielle au... 25.08.2023, Sputnik Afrique

Des observateurs du Zimbabwe assisteront à la prochaine présidentielle russe programmée pour mars 2024, a déclaré ce vendredi 25 août à Sputnik Vladimir Rogov, membre de la Chambre civique de la Russie.M.Rogov effectue actuellement une visite officielle au Zimbabwe au sein d'une délégation d'observateurs russes qui surveille le déroulement des élections présidentielle, législatives et locales les 23 et 24 août.Présidentielle 2024 en RussieLa Commission électorale centrale russe avait précédemment annoncé que les invitations à observer le prochain scrutin avaient été envoyées aux chefs et membres des organes électoraux des pays de la Communauté des États indépendants (CEI), qui réunit 10 pays issus de de l’ex-URSS, ainsi que du Venezuela et du Cambodge.Selon la présidente de la CEC Ella Panfilova, la prochaine présidentielle en Russie sera annoncée et tenue dans les délais établis par la législation. Pour l’heure, le scrutin est censé avoir lieu le 17 mars, mais la date précise sera définie par le Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe), au plus tôt 100 jours et au plus tard 90 jours avant la date du vote. Selon Mme Panfilova, la Commission électorale se prépare à déjouer des tentatives de saper le vote.Ce sera la première présidentielle russe à se dérouler dans les quatre nouvelles régions russes –les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, les régions de Zaporojié et de Kherson- qui avaient rejoint la Fédération de Russie suite à un référendum à l’automne 2022.

