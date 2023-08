https://fr.sputniknews.africa/20230825/images-exceptionnelles-un-projectile-dartillerie-guide-russe-krasnopol-en-action-1061621656.html

Images exceptionnelles: un projectile d'artillerie guidé russe Krasnopol en action

L’armée russe a anéanti une position des troupes de Kiev en Ukraine en ayant recours à une munition de haute précision Krasnopol qui vise avec un point laser... 25.08.2023, Sputnik Afrique

Le ministère russe de la Défense a publié ce 25 août une vidéo unique montrant le vol contrôlé du projectile d'artillerie de précision Krasnopol sur une cible de l’armée ukrainienne dans une zone de l’opération spéciale.La séquence, diffusée par l’instance et filmée à partir d’un drone de reconnaissance, présente l'activité des troupes ukrainiennes à un carrefour routier. Ensuite, un obus Krasnopol frappe la position ennemie, entraînant une explosion dans une zone forestière.Selon le ministère russe de la Défense, "une munition de haute précision a été dirigée vers la position identifiée des mortiers ukrainiens, et la formation a été détruite à la suite de la frappe".Ces munitions visent avec un point laser créé en illuminant un objet ennemi à l’aide de télémètres laser. En général, les équipements et les objets ukrainiens sont éclairés pour les Krasnopol à partir de drones. Une fois qu’il est ajusté sur sa cible, le projectile corrige sa trajectoire dans les airs à l'aide de gouvernails aérodynamiques, comme un missile guidé.

