https://fr.sputniknews.africa/20230825/decouverte-en-turquie-dun-canal-deau-vieux-de-8200-ans-1061626313.html

Découverte en Turquie d’un canal d'eau vieux de 8.200 ans

Découverte en Turquie d’un canal d'eau vieux de 8.200 ans

L'ancien canal d'eau a été découvert lors de nouvelles fouilles à Yesilova Mound dans la province d'Izmir, selon les mêmes sources. 25.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-25T16:12+0200

2023-08-25T16:12+0200

2023-08-25T16:12+0200

turquie

eau

découverte

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/09/16/1044468270_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_fd56149b6f089f155a54f0b89dce3f8a.jpg

Des archéologues ont découvert dans l'ouest de la Turquie l'un des plus anciens canaux d'eau de l'histoire de l'humanité, datant de 8.200 ans, ont rapporté des médias turcs.Le premier village d'Izmir était situé autour de Yesilova, et le canal d'eau de 6,5 mètres de large et de 220 mètres de long passait au milieu du village, a expliqué Zafer Derin, professeur associé de l'université d’Égée et chef de l'équipe de fouilles.Le canal a été utilisé pendant quatre générations, a-t-il noté, assurant que les archéologues n'ont pu en ouvrir qu'une petite partie, car l'intérieur du canal est très densément rempli de cailloux.

turquie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

turquie, eau, découverte