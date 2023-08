https://fr.sputniknews.africa/20230824/lavrov-explique-a-macron-la-meilleure-facon-de-contacter-poutine-1061604000.html

Lavrov explique à Macron la meilleure façon de contacter Poutine

Lavrov explique à Macron la meilleure façon de contacter Poutine

Si le Président français est vraiment intéressé par un règlement en Ukraine, il pourrait contacter son homologue russe par des canaux diplomatiques au lieu de... 24.08.2023, Sputnik Afrique

Le chef de la diplomatie russe a commenté les récents propos d’Emmanuel Macron qui avait annoncé au Point son intention de reparler à Vladimir Poutine sur le sujet de l’Ukraine "quand ce sera utile".D’après lui, il a cessé de prêter attention à de tels propos car ceux qui les font veulent uniquement montrer à quel point ils sont actifs et à quel point ils ont besoin d'être soutenus par la population de leur pays.Des déclarations "tonitruantes"M.Lavrov s’est dit perplexe par les "déclarations publiques et tonitruantes" du Président français qui voulait d’une part, jouer un rôle de pacificateur, mais en parallèle fournissait à Kiev "des missiles à longue portée".Dans ce contexte, le ministre a rappelé que le prédécesseur d’Emmanuel Macron, François Hollande était un médiateur et un garant des accords de Minsk approuvés par le Conseil de Sécurité de l’Onu. Cependant, selon le diplomate, ce fait n’a pas empêché Hollande d’avouer l’année dernière que les accords de Minsk n’étaient qu’un moyen de gagner du temps pour approvisionner l'Ukraine en armes contre la Russie.

