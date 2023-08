https://fr.sputniknews.africa/20230823/le-burkina-refuserait-dintroniser-le-nouvel-ambassadeur-francais-1061567807.html

Le Burkina refuserait d’introniser le nouvel ambassadeur français

Le Burkina refuserait d’introniser le nouvel ambassadeur français

La France a choisi un nouvel ambassadeur à Ouagadougou, mais le Burkina aurait refusé d’approuver sa nomination, rapporte Le Monde. Une grogne anti-française... 23.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-23T18:00+0200

2023-08-23T18:00+0200

2023-08-23T18:00+0200

Nouvelle passe d’armes entre Paris et Ouagadougou. Mohamed Bouabdallah, censé devenir le nouvel ambassadeur français au Burkina, n’aurait pas reçu la bénédiction des autorités pour prendre ses fonctions, rapporte Le Monde.Le diplomate devait remplacer Luc Hallade, pris en grippe par la population et certains officiels, dont le départ avait été demandé par Ouagadougou. Mais les dirigeants burkinabés n’auraient pas donné le feu vert à cette nouvelle nomination, ce qui devrait forcer Paris à se creuser la tête pour proposer un autre candidat.Pour couronner le tout, les effectifs de l’ambassade de France ont été réduits, Paris craignant pour la sécurité de ces agents, comme l’explique une source au quotidien français.Sentiment anti-françaisLe départ du précédent ambassadeur avait été l’un des feuilletons de l’hiver au Burkina Faso. Le diplomate avait auparavant multiplié les boulettes, parlant notamment de "guerre civile" dans le pays, ou s’en prenant aux réseaux sociaux, accusés d’être une "caisse de résonnance" au sentiment anti-français dans le pays.Ces sorties avaient provoqué la colère dans les hautes-sphères politiques mais aussi chez la population. Plusieurs manifestations avaient ainsi eu lieu pour demander le départ du diplomate. Les Instituts français implantés d’Ouagadougou et Bobo-Dioulasso avaient d’ailleurs été investis par les manifestants et saccagés.Devant cette grogne anti-française, Luc Hallade avait finalement été rappelé par Paris pour consultation, début janvier. Les manifestations avaient par ailleurs dénoncé la présence militaire au Burkina, ce qui avait débouché sur une remise en question des accords de défense entre Ouagadougou et Paris. Face à la pression, la France avait mis officiellement fin aux opérations de la force Sabre, fin février. Le contingent, ayant compté jusqu’à 400 hommes à ses plus belles heures, était présent dans le pays depuis 15 ans.

