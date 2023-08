https://fr.sputniknews.africa/20230822/le-premier-exportateur-de-petrole-mondial-lorgne-les-brics-1061533644.html

Le premier exportateur de pétrole mondial lorgne les BRICS

L’Arabie saoudite est un pays invité au sommet des BRICS en Afrique du Sud. Citée parmi les candidats à l’adhésion au groupe, elle n’a pas encore officialisé... 22.08.2023, Sputnik Afrique

sommet des brics 2023 en afrique du sud

brics

arabie saoudite

adhésion

projet

Invité au sommet des BRICS à Johannesburg, Riyad reste discret quant à son intention de rallier le groupe. Un ancien conseiller du ministre saoudien du Pétrole estime cependant que le royaume envisage de le faire.Selon lui, le royaume, tout comme d’autres pays du Sud global, a l’occasion de se joindre à cette force ayant les chances de devenir un pôle majeur du nouvel ordre mondial.Un intérêt réciproqueL’expert a ajouté que la Nouvelle Banque de développement (NDB) des BRICS a déjà fait, en de brefs délais, ses preuves en tant qu’institution sûre. La différence principale de celle-ci par rapport à la Banque mondiale ou au FMI consiste dans le fait de ne poser aucune condition politique ou économique préalable à ses emprunteurs.Et d’ajouter: "J’estime que dans l’avenir les BRICS auront non seulement leur banque et de vastes affiliations, mais aussi leur propre monnaie. Les associations de ce genre ont toutes les chances de succès."Participez et suivez le déroulement de la journée sur Telegram, TikTok, Odysee, Facebook*, X et Threads* à l'aide du hashtag #BRICS2023. L’équipe de Sputnik est présente sur place pour vous livrer des reportages, interviews et analyses.*Meta (Facebook et Instagram) est interdit en Russie pour activités extrémistes.

