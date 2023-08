https://fr.sputniknews.africa/20230822/kemi-seba-au-sommet-des-brics-loccident-nest-plus-le-sherif-de-lhumanite-1061538110.html

Kémi Séba au sommet des BRICS: "l'Occident n'est plus le shérif de l’humanité"

La montée en puissance des BRICS signe la fin de l’hégémonie de l’Occident, qui voulait imposer son modèle au reste de la planète, a déclaré à Sputnik Afrique... 22.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-22T17:50+0200

La fin d’une ère. En s’affirmant sur la scène internationale, les BRICS sonnent le glas du modèle occidental, a expliqué à Sputnik Afrique le militant panafricaniste Kémi Séba.Le groupe des cinq (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) porte une vision plus multipolaire du monde, qui répond aux aspirations d’"une grande majorité de l'humanité, qui ne veut plus être dirigée par l'Occident", explique-t-il. Le camouflet infligé au Président français, qui n’a pas été invité au sommet des BRICS alors qu’il en avait fait la demande, est symptomatique de cette contestation nouvelle.L’Occident a déstabilisé l’AfriqueLa fin de l’hégémonie occidentale semble particulièrement prégnante en Afrique, où l’influence française est de plus en plus contestée, souligne encore le militant panafricaniste. L’Occident se prend un juste retour de bâton, après avoir semé le chaos en Libye et déstabilisé toute la région sahélienne.Le militant panafricaniste salue aussi le processus de dédollarisation en cours, estimant que "tout ce qui peut faire chuter l’hégémonie du billet vert est bon à prendre". Mais en Afrique, la lutte pour la souveraineté monétaire doit aussi passer par la remise en cause du Franc CFA, adossé sur l’euro, qui plombe les économies locales, rappelle-t-il.Le sommet des BRICS qui s’est ouvert ce 22 août à Johannesburg entend mettre l’accent sur l’émergence d’un monde plus multilatéral. La question de l’élargissement du groupe à de nouveaux membres y sera discutée. D’autres débats porteront sur les règlements en devises nationales et sur la création d’une potentielle monnaie commune aux BRICS. Le sommet réunira plus de 60 États du Sud global.

