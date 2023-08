https://fr.sputniknews.africa/20230822/en-direct-larrivee-des-chefs-detat-au-sommet-des-brics-1061527418.html

En direct: les chefs d'État prononcent leurs discours au sommet des BRICS

Les travaux du 15e sommet des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) débutent ce mardi 22 août dans la ville sud-africaine de Johannesburg. 22.08.2023, Sputnik Afrique

Il s'agit de la plus grande rencontre de l’histoire des chefs d’État et de gouvernement du monde non occidental. Le sommet réunit plus de 60 pays du Sud global qui s’opposent tous, dans une mesure ou une autre, à la domination occidentale et cherchent des mécanismes de coopération alternatifs.La délégation russe à Johannesburg sera dirigée par le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

