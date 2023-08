https://fr.sputniknews.africa/20230821/cooperation-militaire-sur-plusieurs-axes-une-delegation-iranienne-arrive-a-moscou-1061508493.html

Coopération militaire sur plusieurs axes: une délégation iranienne arrive à Moscou

Coopération militaire sur plusieurs axes: une délégation iranienne arrive à Moscou

"Un partenaire stratégique" et "un des États clés du Moyen-Orient". Le commandant en chef des forces terrestres russes a ainsi qualifié Téhéran lors de... 21.08.2023, Sputnik Afrique

Avec à sa tête le commandant des forces terrestres Kioumars Heydari, une délégation iranienne est arrivée ce 21 août à Moscou pour discuter de la coopération militaire.Après le dépôt de gerbes sur la tombe du Soldat inconnu dans le centre de Moscou, les parties ont procédé aux discussions consacrées notamment à l’augmentation de la préparation au combat des forces armées nationales.Forum Armée-2023 et établissements d’enseignement militaireLors de la réunion des chefs militaires, des accords ont été conclus sur le renforcement de la coopération dans divers domaines. La délégation de la République islamique envisage en plus de visiter des établissements d'enseignement militaire et des entreprises du complexe militaro-industriel.La veille, les Iraniens se sont rendus sur le site du forum Armée-2023 afin de voir de nouveaux types d'armes et d'équipements des forces terrestres russes, ajoute le ministère de la Défense.

