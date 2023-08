https://fr.sputniknews.africa/20230821/ambiance-festive-a-johannesburg-a-la-veille-du-sommet-des-brics--images-1061491029.html

Ambiance festive à Johannesburg à la veille du sommet des BRICS – images

Ambiance festive à Johannesburg à la veille du sommet des BRICS – images

Drapeaux et logos des BRICS partout, musiques et danses sud-africaines, unités de police renforcées, arrivées des dirigeants des pays invités… Sputnik propose... 21.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-21T13:42+0200

2023-08-21T13:42+0200

2023-08-21T13:43+0200

sommet des brics 2023 en afrique du sud

brics

afrique du sud

sommet

johannesburg

afrique

russie

brésil

chine

inde

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/15/1061487335_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_053049121e3b75cc606d41b84d0ac9c8.jpg

La ville sud-africaine de Johannesburg, qui accueillera le sommet des BRICS entre le 22 et le 24 août, s’imprègne de son esprit, racontent des correspondants de Sputnik.L’ambiance du sommet commence déjà à se faire sentir à l’aéroport. De nombreuses inscriptions avec le logo du groupe alternent avec les drapeaux des cinq pays membres (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), saluant ainsi les hôtes de l’événement.Des affiches sont également placardées dans de nombreuses rues de Johannesburg. La couleur nationale du pays hôte est mélangée aux symboles des BRICS dans le quartier où se dérouleront les principaux événements du sommet, dont la prochaine entrevue des leaders du groupe. Dans le Sandton Convention Center, une fontaine côtoie un bas-relief de Nelson Mandela - le Premier président d'Afrique du Sud libérée de l'apartheid - et des banderoles annoncent le sommet.La ville tente d'assurer un niveau de sécurité maximal. Des renforts de polices, avec des voitures blindées spéciales, sont déployés.Plusieurs événements se sont déjà tenus en amont du sommet: avocats, hommes d'affaires, spécialistes de l'énergie et journalistes ont discuté de leurs défis.Lors du Forum des médias, consacré aux problèmes dans le domaine de l'information, les organisateurs ont tenté de familiariser leurs hôtes à la culture locale. Un groupe professionnel s’est lancé dans une danse nationale zouloue, accompagnée de sons de tam-tams et de rythmes de tambours. La musique africaine s'entend aussi dans les rues.Arrivée de dirigeantsPlusieurs dirigeants ont déjà atterri à Johannesburg, dont le Président brésilien Inacio Lula da Silva, le Premier ministre camerounais Joseph Dion Ngute et le chef d'État du Malawi.La 15e édition du sommet des BRICSL’événement devra devenir la plus grande rencontre de l’histoire des chefs d’État et de gouvernement du monde non occidental. Le sommet réunira plus de 60 États du Sud global qui s’opposent tous, dans une mesure ou une autre, à la domination occidentale et cherchent des mécanismes de coopération alternatifs.Les dirigeants sud-africain, chinois, indien et brésilien seront physiquement présents. Sur le sol sud-africain, la Russie sera représentée par le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Vladimir Poutine est attendu pour une visioconférence.Au total, les dirigeants d’une quarantaine de pays devraient y assister, selon Pretoria, de même que le secrétaire général de l’Onu.Les membres du groupe prévoient de discuter de son élargissement sur fond de demandes accrues d’adhésion. Plus de 20 pays ont déjà exprimé leur désir de rejoindre les BRICS dont l’Algérie, la Tunisie, l’Égypte, l’Iran, l’Arabie saoudite.L’augmentation des échanges commerciaux en devises nationales pour faire face au dollar figure parmi les autres sujets clés au menu du sommet.

afrique du sud

johannesburg

afrique

russie

brésil

chine

inde

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

brics, afrique du sud, sommet, johannesburg, afrique, russie, brésil, chine, inde