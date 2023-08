https://fr.sputniknews.africa/20230820/vue-aerienne-du-barrage-de-kakhovka-detruit-par-kiev-en-juin--video-1061480445.html

Vue aérienne du barrage de Kakhovka détruit par Kiev en juin – vidéo

Vue aérienne du barrage de Kakhovka détruit par Kiev en juin – vidéo

Une vidéo filmée à la mi-août montre la centrale hydraulique de Kakhovka endommagée par des frappes ukrainiennes en juin, ce qui a provoqué une large... 20.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-20T22:33+0200

2023-08-20T22:33+0200

2023-08-20T22:33+0200

international

russie

centrale hydroélectrique de kakhovka

attentat

terrorisme

ukraine

conflit ukrainien

inondation

vidéo

dniepr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/07/1059777761_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_a703010dedb8de9cdc860cdab3f6afdc.jpg

Deux mois après la destruction de la partie supérieure du barrage hydraulique de Kakhovka par l’armée de Kiev, ses structures restent sous les flots, selon une vidéo filmée à la mi-août qui a été mise à la disposition de Sputnik.Filmée par un drone piloté depuis la rive gauche du Dniepr contrôlée par la Russie, la séquence permet de voir la salle des turbines qui s’est brisée en deux parties dont l’une est plongée à moitié dans le Dniepr.L’autre partie du barrage qui est proche de la rive droite contrôlée par Kiev, reste relativement intacte. La vidéo montre aussi l'écluse complètement détruite, de même que le barrage en terre entre le bâtiment de la centrale et l'écluse de navigation près de la rive droite.Détruit par des frappes de KievLe barrage de Kakhovka est le sixième et dernier de la cascade des centrales érigées sur le Dniepr à l’époque de l’URSS. Il est situé à 5 km de Novaïa Kakhovka, dans la région de Kherson qui a adhéré à la Fédération de Russie le 30 septembre 2022 suite à un référendum.Le barrage a été visé par de multiples frappes dans la nuit du 5 au 6 juin, selon les autorités locales. Une montée des eaux a été constatée dans plusieurs localités à proximité, dont les habitants avaient été évacués des zones inondées.Moscou a considéré l’attaque contre le barrage hydroélectrique de Kakhovka comme un acte de sabotage commis par Kiev pour priver la Crimée d’eau et détourner l’attention de sa contre-offensive infructueuse.Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, avait estimé que Kiev avait fait sauter le barrage pour transférer ses troupes de l’axe de Kherson vers les zones de la contre-offensive.Au 7 août, 57 personnes sont mortes suite à la destruction du barrage. Le Comité d’enquête de la Russie a ouvert une enquête pénale pour terrorisme.

russie

ukraine

dniepr

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, centrale hydroélectrique de kakhovka, attentat, terrorisme, ukraine, conflit ukrainien, inondation, vidéo, dniepr, préjudice, drone