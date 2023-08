https://fr.sputniknews.africa/20230820/en-gambie-le-president-interdit-temporairement-les-deplacements-a-letranger-du-gouvernement-1061458934.html

En Gambie le Président interdit temporairement les déplacements à l'étranger du gouvernement

En Gambie le Président interdit temporairement les déplacements à l'étranger du gouvernement

La mesure est prise afin de réduire les dépenses publiques. Les réunions où la participation de la Gambie est obligatoire sont exemptées de cette décision.

Le Président gambien Adama Barrow a suspendu jusqu'à la fin de l'année les déplacements à l'étranger pour lui et tous les ministères afin de réduire les dépenses publiques, a annoncé le 19 août le porte-parole du gouvernement dans un communiqué.Les réunions où la participation de la Gambie est obligatoire et les voyages à l'étranger entièrement financés par des sources externes sont exemptés de cette décision, sous réserve d'une autorisation du Président ou d'un fonctionnaire autorisé, est-il précisé.La Gambie, plus petit pays d'Afrique continentale avec un peu plus de deux millions d'habitants, est 174e sur 191 de l'indice de développement humain de l'Onu, qui agrège des critères de santé, d'éducation et de niveau de vie.

