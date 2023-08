https://fr.sputniknews.africa/20230819/senegal-mise-en-place-dun-programme-durgence-pour-un-acces-universel-a-lelectricite-1061443182.html

Sénégal: mise en place d'un programme d'urgence pour un accès universel à l'électricité

2023-08-19T09:29+0200

"Nous avons un taux d'électrification national à 85%, avec 97% en milieu urbain et 60% en milieu rural. Le gouvernement a décidé de mettre en place un programme d’urgence en électricité pour qu’en 2025, on atteigne l’objectif fixé en accélérant tous les programmes", a indiqué M. Niane, lors d'un atelier d'information et de partage avec la commission énergie et ressources minérales de l'Assemblée nationale."L’accès de [tous les Sénégalais à une] électricité de qualité et à moindre coût est nécessaire à l’atteinte des objectifs d’émergence du Sénégal", a noté M. Niane. Selon lui, au cours des dix dernières années, l’État du Sénégal a permis à 6.211 localités du monde rural d’accéder à l’électricité, et il en reste 6.828 qui doivent bénéficier des projets et programmes du ministère en cours d’exécution.Soulignant que la première phase prioritaire de ce programme est en cours de mise en œuvre, il a expliqué que le gouvernement sénégalais a pris la décision d'harmoniser les tarifs de l'électricité appliqués par les concessionnaires privés d'électrification rurale avec un tarif plus attractif de Senelec, dans le but de rétablir l'égalité de prête-nom des usagers devant le service public de l'électricité."Cette mesure volontariste du gouvernement a réduit les barrières et a contribué à une amélioration considérable du taux d'accès à l'électricité en milieu rural", a-t-il ajouté.En plus de l'électrification des ménages, le ministère, à travers l'Agence nationale de l'énergie renouvelable, accorde une importance particulière à l'électrification, par voie solaire, des infrastructures communautaires, comme les établissements scolaires, les postes de santé, les établissements religieux, les parcs nationaux, les postes de garde, etc, a fait savoir M. Niane.Le Partenariat pour une transition énergétique juste, noué par plusieurs partenaires financiers au profit de plusieurs pays dont le Sénégal, va augmenter la capacité d’investissement dans le secteur de l’énergie et faciliter l’accès de nombreux Sénégalais à l’électricité, selon Cheikh Niane.

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

