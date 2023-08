https://fr.sputniknews.africa/20230819/le-burkina-faso-evoque-des-commandes-dequipements-militaires-russes-en-cours-1061438610.html

Le Burkina Faso évoque des commandes d’équipements militaires russes en cours

2023-08-19T09:30+0200

2023-08-19T09:30+0200

2023-08-19T10:33+0200

Impressionné par "une avancée significative en matière d'équipement militaire" en Russie, le Burkina Faso a passé des commandes à Moscou pour garantir la sécurité de son territoire et mener à bien sa lutte contre le terrorisme, a déclaré le colonel Kassoum Coulibaly, ministre burkinabé de la Défense, lors d’une interview à Sputnik Afrique en marge du forum international Armée 2023.Prié de préciser quels nouveaux équipements russes pourraient intéresser le Burkina Faso, le ministre a attiré l’attention sur la qualité des hélicoptères russes, rappelant que les missions des Nations unies utilisaient le plus souvent des hélicoptères russes.Armée 2023, une chance pour la perfectionSelon le ministre de la Défense, le Burkina Faso avait cette "malchance au départ que toute acquisition de matériel venant de la Russie faisait l'effet de distorsion parce que les partenaires traditionnels n'étaient pas favorables, puisque d’ailleurs il fallait que ça passe par eux pour avoir leur accord". Dans cet environnement, beaucoup de blindés qui ont été acquis, notamment dû au lien avec un partenaire qui a été imposé aux autorités burkinabés, "ce qu'il fallait prendre". Souvent pour avoir certains équipements, il fallait prendre d'autres circuits ce qui rendait ces achats plus chers, selon lui.M.Coulibaly se réjouit de la confiance rétablie avec la Russie, car les échanges seront plus directs, plus francs.En quête d’armement nécessaires et à bon prixM.Coulibaly a expliqué que tant qu'il y a évolution d'armes, il y a aussi une baisse des prix des anciens équipements.Le ministre de la Défense a conclu en notant que s'il y a un problème, l'approvisionnement et la maintenance est assuré très facilement.

