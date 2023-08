https://fr.sputniknews.africa/20230818/langola-assume-la-presidence-tournante-de-la-sadc-pour-la-periode-2023-2024-1061418111.html

L'Angola assume la présidence tournante de la SADC pour la période 2023-2024

C'est la troisième fois que l'Angola assume la présidence tournante de l'organisation, après l'avoir précédemment occupée en 2002-2003 et 2011-2012. 18.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-18T08:19+0200

L'Angola a pris le 17 août la présidence tournante de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC) pour la période 2023-2024.Le Président angolais, Joao Lourenço a succédé au Président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi lors du 43e sommet des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenu jeudi dans la capitale angolaise Luanda.Ce changement qui a eu lieu lors d'une cérémonie a été symbolisé par un échange de badges.Sous le thème "Capital humain et financier: les principaux moteurs de l'industrialisation durable dans la région de la SADC", M.Lourenço a souligné le point central de ce sommet, qui tourne autour de la promotion de l'industrialisation durable et du développement inclusif au sein de la communauté régionale.Cette stratégie de développement met l'accent sur le rôle central du capital humain et financier.Basée dans la capitale du Botswana Gaborone, la SADC est une organisation intergouvernementale composée de 16 États membres et dédiée à la coopération et à l'intégration socio-économiques, ainsi qu'aux efforts de collaboration en matière de politique et de sécurité entre les pays d'Afrique australe.

