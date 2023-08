https://fr.sputniknews.africa/20230818/au-moins-36-soldats-tues-cette-semaine-dans-le-centre-du-nigeria-1061419937.html

Au moins 36 soldats tués cette semaine dans le centre du Nigeria

Au moins 36 soldats nigérians ont été tués cette semaine dans le centre-nord du pays lors d'une embuscade tendue par des bandes armées et dans le crash d'un... 18.08.2023, Sputnik Afrique

Les soldats menaient une "opération offensive" dans l'État du Niger (distinct de la République du Niger, le pays voisin du Nigeria) lundi lorsqu'ils sont tombés dans une embuscade tendue par les gangs armés, a déclaré à la presse le porte-parole de la Défense, le général de division Edward Buba."L'embuscade et la fusillade ont entraîné la mort de trois officiers et de 22 soldats", a-t-il précisé, ajoutant que sept soldats avaient été blessés.Un hélicoptère de l'armée de l'air nigériane a ensuite été envoyé pour évacuer les victimes, mais il s'est écrasé dans une autre partie de l'État, entraînant la mort de 14 autres militaires, dont les pilotes et les membres d'équipage, a indiqué M. Buba.Il a ajouté que la raison de l'accident faisait l'objet d'une enquête.Le 14 août, des sources militaires, citées par des médias, avaient fait état d'au moins 26 morts parmi les membres des forces de sécurité nigérianes.

