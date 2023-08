Vers le retour aux subventions sur l'essence? Le gouvernement nigérian précise

https://fr.sputniknews.africa/20230817/vers-le-retour-aux-subventions-sur-lessence-le-gouvernement-nigerian-precise-1061393592.html

Le gouvernement nigérian a réfuté les informations diffusées par les médias locaux selon lesquelles il aurait l'intention de revenir sur sa politique concernant les subventions sur l'essence.Ajuri Ngelale, porte-parole du Président nigérian, a indiqué à la presse que le gouvernement avait l'intention de maintenir le cadre tarifaire actuel tout en s'attaquant simultanément aux inefficacités dans les activités intermédiaires et en aval dans le secteur pétrolier.Cette réaction du gouvernement intervient suite à une augmentation imminente des prix de l'essence à la pompe dans le pays.M. Ngelale a également précisé qu'au lieu de revenir à des subventions, le gouvernement nigérian s'était engagé à s'attaquer aux causes profondes de la hausse des prix à la pompe en combattant de manière rapide les inefficacités existantes dans le secteur pétrolier."Le marché a été déréglementé. Il a été libéralisé, et nous progressons dans cette direction sans regarder en arrière", a-t-il ajouté.

