Le Terminator, un véhicule d'assaut aérien dernier cri, bientôt en service dans l'armée russe

Le Terminator, un véhicule d'assaut aérien dernier cri, bientôt en service dans l’armée russe

Le contrat sur la production de l'hélicoptère d'assaut aérien Mi-8AMTSh-V, destiné au débarquement de troupes et à leur appui-feu, à la destruction de chars... 17.08.2023

Le groupe "Russian Helicopters" fabriquera et fournira des hélicoptères Mi-8AMTSh-V "Terminator" au ministère russe de la Défense, est-il indiqué sur le site de l’instance.Comme le précise la Défense, l'accord a été signé lors du forum Armée 2023, qui se déroule du 14 au 20 août sur le terrain d'entraînement d'Alabino, aux environs de Moscou.Le Mi-8AMTSh-V est une modification de l'hélicoptère Mi-8AMTSh "Terminator", entré en service depuis 2009. La dernière version est équipée de nouveaux moteurs à turbine à gaz "Klimov" VK-2500-03, d'une centrale auxiliaire plus puissante TA-14 et d'un kit avionique actualisé.La masse maximale au décollage de l'hélicoptère est de 13 tonnes, avec une charge utile pouvant atteindre 4 tonnes ou 36 personnes. Son altitude pratique de vol est de 6.000 mètres, sa vitesse maximale de 250 km/h et son autonomie de 580 km.Il est armé de roquettes non guidées S-8, de canons de 23 mm, de fusils d'assaut AKM, de mitrailleuses RPK et PKT.Le Mi-8AMTSh-V est un hélicoptère d'assaut aérien et est destiné au débarquement de troupes et à leur appui-feu, à la destruction de chars et d’autres équipements, au transport de marchandises, à la conduite d'opérations de recherche et de sauvetage et à l'évacuation des blessés.

