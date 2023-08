Le Burundi envisage une grosse fourniture d’équipements militaires russes

"Avec les autorités du ministère russe de la Défense, on a essentiellement échangé sur les voies de mise en œuvre de l’accord de coopération militaire et technique, signé l’année dernière et aussi l’exploration de nouveaux domaines pour la coopération […]. Avec les autorités de la compagnie Rosoboronexport, en plus du réajustement des offres techniques, on a discuté les modalités d’établissement du contrat et les modalités de son financement", a-t-il précisé.