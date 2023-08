Poutine: le Mali et la RCA sous le coup direct des groupes terroristes après l'agression US en Libye

S'adressant aux participants de la Conférence de Moscou sur la sécurité internationale, Vladimir Poutine a appelé à unir les efforts de la communauté internationale afin de réduire la confrontation au niveau régional et de neutraliser les risques.Une nécessité face aux "aventures géopolitiques" et aux "activités égoïstes, néocoloniales de l'Occident".

Citant l'exemple des activités terroristes au Mali et en Centrafrique après l'agression américaine en Libye, Vladimir Poutine a accusé l'Occident d'attiser...

Citant l'exemple des activités terroristes au Mali et en Centrafrique après l'agression américaine en Libye, Vladimir Poutine a accusé l'Occident d'attiser d'anciens et de nouveaux conflits dans diverses régions du monde. Ce sont les "aventures géopolitiques" occidentales qui en sont la cause, selon le Président russe.