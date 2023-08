https://fr.sputniknews.africa/20230815/lalgerie-prone-un-fonds-africain-de-lutte-contre-le-terrorisme-1061363145.html

L'Algérie prône un fonds africain de lutte contre le terrorisme

Alger a lancé l’idée d’un fonds africain contre le terrorisme, selon les annonces du chef d’état-major algérien faites ce 15 août à Moscou. Le pays compte... 15.08.2023, Sputnik Afrique

maghreb

algérie

afrique

terrorisme

développement

abdelmadjid tebboune

L’Algérie a proposé de créer un fonds africain de lutte contre le terrorisme, a annoncé Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'Armée algérienne, lors de la conférence de Moscou sur la sécurité. Alger souhaite qu’une feuille de route soit élaborée en ce sens.L’Afrique est confronté à divers problèmes sécuritaires, certains d’entre eux liés à la compétition entre puissances mondiales pour les ressources naturelles du continent, a encore souligné le responsable.Chèque d’un milliard de dollarsL’Algérie compte par ailleurs mettre la main à la poche pour aider le développement de pays africains, a souligné Saïd Chengriha. Une enveloppe d’un milliard de dollars va ainsi être débloquée, pour investir dans des projets panafricains.Le développement doit se faire "sans ingérence extérieure et tentatives artificielles de déstabilisation" a encore ajouté Saïd Chengriha.En février, le Président algérien, Abdelmadjid Tebboune avait déjà annoncé qu’un milliard de dollars seraient injectés dans l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement (ALDEC). Un organisme visant à mettre en œuvre la politique algérienne de coopération en Afrique, dans des domaines tels que l’économie, la science ou la culture.Fin juin, le dirigeant avait également réaffirmé le rôle politique de l’Algérie sur le continent, qui a toujours été "une citadelle de paix et de sécurité" depuis son indépendance, sans constituer une source de menace ou d'agression pour quiconque.

